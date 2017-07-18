Рылов и Кутейкин продлили контракты с "Динамо" на два года

Московское "Динамо" заключило односторонние контракты на два года с защитниками Яковом Рыловым и Андреем Кутейкиным, сообщает официальный сайт КХЛ.

Также столичный клуб заключил двустороннее соглашение на два года с защитником Егором Орловым и подписал пробные контракты с защитником Максимом Соловьевым и нападающим Никитой Комаровым.

В прошлом сезоне 32-летний Рылов набрал 12 (6+6) очков в 54 встречах регулярного чемпионата КХЛ, на счету 32-летнего Кутейкина 42 матча за "Динамо" и "Авангард" в прошлом сезоне и 15 (5+10) очков.