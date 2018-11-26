Роман Ротенберг: "Лондон и Париж заслуживают принять матчи КХЛ"

Член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг заявил, что лига нацелена на проведение матчей регулярного чемпионата в крупных городах Западной Европы.

Сегодня в Цюрихе состоится игра между рижским "Динамо" и СКА. 28 ноября там же рижане сыграют с ЦСКА. 26 и 28 октября ЦСКА и СКА провели игры в Вене против "Слована".

– Очень здорово, когда мы имеем возможность поехать в Швейцарию, это очень полезно, такие мероприятия очень важны для популяризации хоккея, – приводит ТАСС слова Ротенберга. – Сегодня нам удалось организовать продажу атрибутики, очередь стоит, мы очень рады, что наш хоккей пользуется спросом, это идет на пользу популяризации КХЛ и российского хоккея. Думаю, что Лондон и Париж заслуживают тоже увидеть матчи такого уровня, также было правильно сыграть в Берлине и Копенгагене. От добра добра не ищут, надо смотреть на ведущие страны и играть в городах-миллионниках.