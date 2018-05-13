Роман Червенка: "Если "Авангард" сделает хорошее предложение – могу вернуться в Омск"

Капитан сборной Чехии Роман Червенка после победы над сборной Франции (6:0) в рамках чемпионата мира в Дании подвел итоги встречи и рассказал о своем будущем.

– После такой игры, в которой французы вообще ничего поделать не могли, вам не кажется, что на чемпионате мира должно играть меньше команд?

– Слушайте, ну не всегда так легко все складывается. Даже с той же Францией. Мы просто хорошо первый период провели. После уже было полегче. Играли в свое удовольствие.

– 55-10 по броскам – это какой-то кошмар.

– Так бывает. Не пошла у них игра. А у нас – наоборот пошла. Два года назад мы Франции проиграли. И это все равно хорошая команда.

– Со стороны – появление Пастрняка и Крейчи просто преобразило сборную Чехии.

– Так ведь это большие игроки. Одни из лучших в НХЛ. И они сразу показали в матче с Россией, насколько они хорошо. Естественно, мы стали сильнее. Но нельзя говорить, что у нас теперь другая команда. Мы усилились. Да, у нас мощное первое звено. Но все равно мы должны играть как команда.

– Во "Фрибур" вы не вернетесь. Где в итоге будете играть?

– Пока еще не знаю.

– Говорят, вы можете вернуться в "Авангард".

– Да?

– Да.

– Не знаю.

– Но вы бы хотели вернуться в Омск?

– Это вопрос предложения. Если оно будет хорошим – то да, можно. Посмотрим. (Игорь ЕРОНКО)​