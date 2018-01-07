Рижское "Динамо" запретило болельщику посещать матчи в маске ведьмы

Руководство рижского "Динамо" отказало в посещении домашних матчей команды в маске ведьмы болельщику Юрию Петерсонсу по прозвищу Ведьмак Юрчик. В клубе считают, что такой образ поклонника приносит неудачу.
– Я разочарован в руководстве "Динамо", у меня все еще шок, – цитирует TV net Петерсонса. - Они хотят изменить мой образ, поскольку он слишком негативный. Все эти девять лет они меня носили на руках, в октябре даже публично поздравили с днем рождения.
В конце года мне из Давоса позвонил член правления клуба Зигмар Приеде, который сказал, что надо что-то менять, а на следующую игру без предупреждения меня уже не пустили. Я не ощущал от других, что у меня негативный образ. Никогда негатива не было, дети всегда бежали ко мне фотографироваться.
Но я все равно продолжу ходить как простой болельщик. Имидж можно изменить, но они мне ничего такого не предложили. Если надо – встречаемся и говорим. Многие за рубежом говорили, что во мне есть что-то такое, чего нет ни у одного другого образа.
Дополнительная информация
http://rus.tvnet.lv/novosti/sport/380284-rizhskoe_dinamo_zapretilo_yurchiku_poyavlyatsya_na_igrakh?/novosti/sport/380284-rizhskoy_dinamo_zapretilo_yurchiku_poyavlyatsya_na_igrakh