Рижское "Динамо" запретило болельщику посещать матчи в маске ведьмы

Руководство рижского "Динамо" отказало в посещении домашних матчей команды в маске ведьмы болельщику Юрию Петерсонсу по прозвищу Ведьмак Юрчик. В клубе считают, что такой образ поклонника приносит неудачу.

– Я разочарован в руководстве "Динамо", у меня все еще шок, – цитирует TV net Петерсонса. - Они хотят изменить мой образ, поскольку он слишком негативный. Все эти девять лет они меня носили на руках, в октябре даже публично поздравили с днем рождения.

В конце года мне из Давоса позвонил член правления клуба Зигмар Приеде, который сказал, что надо что-то менять, а на следующую игру без предупреждения меня уже не пустили. Я не ощущал от других, что у меня негативный образ. Никогда негатива не было, дети всегда бежали ко мне фотографироваться.

Но я все равно продолжу ходить как простой болельщик. Имидж можно изменить, но они мне ничего такого не предложили. Если надо – встречаемся и говорим. Многие за рубежом говорили, что во мне есть что-то такое, чего нет ни у одного другого образа.