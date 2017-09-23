Рижское "Динамо" уволило помощников Озолиньша после 10 поражений подряд

Сегодня состоялось заседании коллегии рижского "Динамо", на котором обсуждалось выступление команды в этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ. Совет клуба выстушал отчет главного тренера команды Сандиса Озолиньша и генерального менеджера Гиртса Анкипанса.

В итоге Анкипанс был утвержден на должности помощника главного тренера. В клубе приняли решение расторгнуть контракт с ассистентами Озолиньша – Родриго Лавиньшем и Александром Ниживием.

Напомним, что в этом сезоне клуб одержал всего две победы в 14 матчах и занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Серия поражений составила 10 матчей.