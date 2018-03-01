Рижское "Динамо" переиграло "Йокерит"

В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ рижское "Динамо" дома обыграло "Йокерит" со счетом 3:1. В составе рижан отличились нападающие Лаурис Дарзиньш, Даниелс Берзиньш и Брэндон Макмиллан.
У "джокеров" шайбу забросил форвард Эли Толванен.
"Динамо" заняло последнее место турнирной таблицы Западной конференции, "Йокерит" - третье. Финская команда в плей-офф сыграет с "Сочи" (6).
Кто выйдет в плей-офф КХЛ. Последний день "регулярки". Live! //
Определились все пары 1/8 финала плей-офф КХЛ
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Рига) - "Йокерит" (Хельсинки) - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы: Толванен - 19 (бол., Леписто, Йормакка), 18:53 - 0:1. Дарзиньш - 5 (М. Редлихс), 34:47 - 1:1. Берзиньш - 1 (Зиле, Салмела), 41:40 - 2:1. Макмиллан - 14 (бол., п.в., Салмела), 59:58 - 3:1.
Вратари: Калныньш - Рамо (59:26).
Штраф: 24 - 24.Броски: 31 (11+7+13) - 26 (12+9+5).
Судьи: Беляев, Кулаков.
1 марта. Рига. Арена Рига.