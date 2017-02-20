Районный суд Владивостока арестовал гендиректора "Адмирала" по делу о мошенничестве

Ленинский районный суд Владивостока арестовал на два месяца генерального директора "Адмирала" Илью Спокойнова, информирует ТАСС. По данным источника в правоохранительных органах, Спокойного подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере"). По версии источника, в результате этих мошеннических действий бюджету Приморского края нанесен ущерб более 100 миллионов рублей.

На официальном сайте "Адмирала" в качестве гендиректора уже значится другой человек – Камил Гаджиев.