Райан Стоа: "Рад, что забросил две шайбы минскому "Динамо"

Нападающий "Спартака" Райан Стоа, ставший автором дубля в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо" (4:2), похвалил голкипера соперника Бэна Скривенса, отметив, что он провел хорошую игру и выручал свою команду. Форвард выразил удовлетворение результатом встречи.

– Сегодня была трудная игра, но мы смогли победить, чему я очень рад. Минский голкипер Скривенс играл первый матч и могу сказать, что в некоторых эпизодах он здорово выручал свою команду. Плюс хорошо стоял, когда "Динамо" оставалось в меньшинстве. Я доволен, что мы выиграли в такой сложной встрече. Очень рад, что мне удалось забросить две шайбы. Хотя хоккей – это командная игра и мы все помогаем друг другу реализовывать моменты. Сегодня и Гилрой, и Радил могли забросить шайбы в концовке игры, но, к сожалению, им немного не повезло. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)