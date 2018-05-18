Рашит Давыдов: "Хочу, чтобы Шестеркин был готов подвинуть Лундквиста"

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов в интервью "СЭ" выразил мнение, что голкипер СКА Игорь Шестеркин по игре был первым номером петербуржцев в сезоне-2017/18. По словам специалиста, молодой вратарь способен заиграть в НХЛ.

– Шестеркин способен подвинуть Лундквиста в "Рейнджерс"?

– Очень хочу, чтобы к моменту переезда в НХЛ Игорь был готов это сделать. Пока же у него еще год контракта со СКА. Поэтому не совсем правильно рассуждать на эту тему в данный момент. Поверьте мне, Шестеркин провел два отличных сезона в СКА. В прошлом году он отыграл на хорошем уровне примерно сорок матчей, в этом – чуть меньше из-за травмы. Смешно читать, что многие называют его глубоким сменщиком Коскинена. Это далеко не так. Просто Микко по контракту был твердым первым номером команды, поэтому и играл.

Дай Бог, чтобы в следующем году Игорь обошелся без травм и провел полноценный плей-офф. Именно его, а не гладкий чемпионат. Там совершенно другой накал и прессинг. И вот тогда уже можно будет говорить о каком-то сравнении с Лундквистом. В "Рейнджерс" вообще сейчас идет смена поколений. Возможно, в скором времени мы увидим в клубе тандем двух российских вратарей Георгиев​ – Шестеркин. Нужно немного подождать. Мне и самому интересно, как будут развиваться события.

– Вопрос по второму голкиперу СКА уже решен?

– Ничего не могу сказать на этот счет. Ходят разговоры про Хеллберга и Нильссона? Но у каждого из них есть действующие контракты с другими клубами. Пускай приглашают любого голкипера. Мне будет крайне интересно работать в условиях здоровой конкуренции.

– Может быть, стоит привлечь кого из собственных воспитанников?

– У нас много хороших ребят. Лешка Мельничук растет, есть совсем молодой Лысенков и Богданов. Наверное, Мельничук из них самый перспективный. Повторюсь – наверное. Все они – толковые мальчишки, но они еще не готовы для КХЛ. Они – не конкуренты Шестеркину. А такому вратарю нужен сильный конкурент для того, чтобы он не расслаблялся. Когда он знает, что у него за спиной есть парень, который в любой момент встанет в ворота вместо него, он будет работать. Даже любой очень ответственный человек и высочайший профессионал, зная, что за ним нет достойного конкурента, расслабится. А так быть не должно. Хотя, все ребята в системе СКА при мне очень сильно прибавили. (Игорь ЕРОНКО)

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