Прощание дня. Табло арены "Сибири" попрощалось с болельщиками

"Сибирь" на своей странице в Твиттере опубликовала видео прощания табло своей арены с болельщиками. Оно с 1972 года информировало фанатов о времени и счете матчей. В ближайшее время будет установлено новое современное табло.
Также отмечается, что клуб планирует продать лампочки из старого табло всем желающим, а все вырученные средства пойдут на строительство игровой площадки для детей-инвалидов.
Прощай. Мы были вместе и в горе, и в радости. Спасибо за все 😞 pic.twitter.com/X7IunTc53r– Hockey Club Sibir (@hcsibir) 5 января 2018 г.
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Странно все это
Аж прослезился
16:45 5 января