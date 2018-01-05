15:40 5 января | Хоккей — КХЛ

Прощание дня. Табло арены "Сибири" попрощалось с болельщиками

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"Сибирь" на своей странице в Твиттере опубликовала видео прощания табло своей арены с болельщиками. Оно с 1972 года информировало фанатов о времени и счете матчей. В ближайшее время будет установлено новое современное табло.

Также отмечается, что клуб планирует продать лампочки из старого табло всем желающим, а все вырученные средства пойдут на строительство игровой площадки для детей-инвалидов.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Странно все это

Аж прослезился

16:45 5 января