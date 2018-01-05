Прощание дня. Табло арены "Сибири" попрощалось с болельщиками

"Сибирь" на своей странице в Твиттере опубликовала видео прощания табло своей арены с болельщиками. Оно с 1972 года информировало фанатов о времени и счете матчей. В ближайшее время будет установлено новое современное табло.

Также отмечается, что клуб планирует продать лампочки из старого табло всем желающим, а все вырученные средства пойдут на строительство игровой площадки для детей-инвалидов.