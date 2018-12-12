Председатель совета директоров "Авангарда" встретится с Фазелем по поводу проведения молодежного ЧМ в Омске

Как стало известно "СЭ", председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов проведет рабочую встречу с президентом ИИХФ Рене Фазелем во время международного хоккейного форума в Москве.

Мероприятие состоится 13-14 декабря. Тема встречи - проведение молодежного чемпионата мира в Омске в 2023 году. Напомним, что турнир состоится в Новосибирске, однако, вероятно, что соревнования разделят между двумя городами.

Отметим, что из-за проблем с дворцом в Омске, скорее всего, для проведения МЧМ в этом городе надо будет построить новую арену. (Алексей Шевченко)