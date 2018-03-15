Пол Щехура: "Салавату" нужно переживать насчет "Трактора"

Нападающий "Трактора" Пол Щехура в преддверии старта второго раунда плей-офф КХЛ против "Салавата Юлаева" отметил, что уфимцам нужно переживать насчет челябинской команды. Хоккеист уверен, что "Трактору" по силам обыграть любого соперника.

– Нам правда было без разницы, с кем играть, – цитирует "Р-Спорт" Щехуру. – Если хочешь добиться максимального результата, то должен проходить любую команду. В серии с "Салаватом" мы просто должны показать свой хоккей, и я думаю, что это уфимскому клубу нужно переживать насчет нас, потому что сейчас мы набрали действительно хороший ход. Считаю, что нам достаточно сосредоточиться на своей игре, и тогда мы сможем обыграть любого.