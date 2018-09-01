Пол Постма: "Ак Барс" играл плохо"

Защитник "Ак Барса" Пол Постма подвел итоги разгромного поражения от СКА (1:6) в рамках Кубка открытия КХЛ. По его словам, нападающий Павел Дацюк - невероятный игрок.

– Я новичок в КХЛ, и мне было очень непросто в первой игре. СКА здорово использовал пространство, а мы хватали глупые удаления, часто допускали потери и в целом играли плохо.

Я, конечно же, слышал о СКА. Они играли хорошо и на высоких скоростях, но мы все-таки не показали сегодня того, на что способны.

Дацюк невероятен. И не так уж важно, насколько быстро он катается. Он отлично держал шайбу, создавал моменты. В следующий раз мы не должны давать ему столько пространства на льду. (Игорь ЕРОНКО)