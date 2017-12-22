Покинувшие "Адмирал" хоккеисты написали письмо болельщикам владивостокского клуба. Напомним, что Владимир Ткачев, Иван Налимов, Дмитрий Саюстов, Оскар Бартулис и Павел Макаренко продолжат карьеру в других командах.

"Так сложились обстоятельства, что мы вынуждены покинуть Владивосток и хоккейный клуб "Адмирал". Понимаем, что многие из вас будут нас осуждать, и это ваше право, но и вы поймите нас. Жизнь иногда меняет свое течение, и все идет не так, как ты ожидаешь. Это было нелегкое решение для нас.

У каждого из нас есть обстоятельства, по которым мы не можем продолжить карьеру в "Адмирале". При этом хотим сказать, что Владивосток всегда будет в наших сердцах. И это не просто слова, это действительно так. Мы все провели здесь свои лучшие сезоны. И вы навсегда останетесь в наших сердцах. То, что происходило на трибунах "Фетисов Арены" на наших матчах, а особенно в плей-офф, невозможно будет забыть никогда! Поверьте, ваша невероятная поддержка очень много значит для каждого из тех, кто выступает в "Адмирале".

К сожалению, не все наши надежды оправдались, особенно в этом сезоне, но все же тот опыт, который мы получили во Владивостоке, те люди, с которыми мы познакомились в этом прекрасном городе – все это было просто потрясающе. Также мы хотим лично поблагодарить каждого, кто хоть как-то относится к хоккейному клубу "Адмирал": всех игроков, тренерский состав, персонал команды, сотрудников офиса, с которыми было приятно работать на протяжении тех сезонов, что мы были здесь. Дай бог, чтобы у всех вас все было хорошо.

Сейчас жизнь подарила нам новый вызов. Вызов, который даст нам возможность двигаться и развиваться в своей любимой профессии. Спасибо руководству за понимание нашей ситуации. Мы еще не раз встретимся, но, к сожалению, теперь мы будем на гостевой скамейке запасных", – говорится в письме.