"Автомобилист" проиграл "Барысу" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:2. Дублем в составе гостей отметился нападающий Патрис Кормье.

Таким образом, победная серия "Автомобилиста" прервалась на 18 матчах. Рекорд остался за СКА - 20 побед на старте регулярного чемпионата.

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"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Барыс" (Астана) - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Кормье - 8 (Дитц, Старченко), 14:43 - 0:1. Кормье - 9 (бол., Петерссон, Старченко), 25:48 - 0:2. Паре - 9 (бол., Доус), 44:29 - 1:2.

Вратари: Коварж (58:06) - Граховина.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 34 (12+8+14) - 24 (8+11+5).

Судьи: Васильев, Цыплаков.

16 октября. Екатеринбург. КРК "Уралец".

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