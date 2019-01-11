Победа над "Ак Барсом" стала 250-й в КХЛ для Александра Еременко

Вратарь московского "Динамо" Александр Еременко помог своей команде выиграть у "Ак Барса" (3:2), эта победа стала 250-й в его карьере в КХЛ, сообщает портал Dynamo-history.

Отмечается, что в свитере "Динамо" голкипер выиграл 182 матча.

Александр Еременко является трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Динамо" и "Салавата Юлаева". Также он трижды побеждал в Суперлиге, играя за три разных команды - "Ак Барс", "Динамо" и "Салават Юлаев". Помимо этого, 38-летний вратарь стал чемпионом мира 2008 года, защищая рамку ворот сборной России.