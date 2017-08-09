Петерссон был признан неограниченно свободным агентом из-за долгов "Сочи" по зарплате

Нападающий Андре Петерссон был признан неограниченно свободным агентом в связи с наличием долгов по зарплате со стороны "Сочи". Напомним, что форвард перебрался в "Авангард", а "Сочи" не получил компенсацию.

– Андре Петерссон 20 июня 2017 года обратился в Дисциплинарный комитет с заявлением о присвоении ему статуса "Неограниченно свободный агент" в связи с наличием задолженности по оплате труда со стороны ХК "Сочи", – сообщили в пресс-службе КХЛ. – 10 июля 2017 года Дисциплинарный комитет, с учетом всех обстоятельств дела, установив факт несвоевременной выплаты клубом индивидуальных бонусов, предусмотренных контрактом, принял решение о присвоении Андре Петерссону статуса "Неограниченно свободный агент" на основании пункта 3 статьи 33 Правового регламента КХЛ. ХК "Сочи" был извещен о решении Дисциплинарного комитета в порядке, предусмотренном Дисциплинарным регламентом КХЛ.

Соответственно, в момент заключения договора с "Авангардом" Андре Петерссон находился в статусе "Неограниченно свободный агент".