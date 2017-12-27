Петерис Скудра: "На протяжении двух периодов с ЦСКА это был хороший ровный матч"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после поражения от ЦСКА (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что доволен игрой своих подопечных в первых двух отрезках игры. По словам специалиста, третий гол армейцев стал решающим.

– Первые два периода нам удались. Мы создавали много шансов, однако забить гол в нужный момент у нас сегодня не получилось, – цитирует сайт "Торпедо" Скудру. – Конечно, и Сорокин "подтащил", и ЦСКА проявил мастерство, получив свой шанс и забив. Нам в этом плане тяжеловато. Но на протяжении двух периодов это был хороший ровный матч. Третий гол выбил у нас эмоции, и после этого мы не смогли зацепиться за игру. Однако именно с такими соперниками мы готовимся к плей-офф. Мы смотрим, кто может нам дать то качество, с которым мы будем сражаться в плей-офф с любым соперником, будь это "Йокерит", "Локомотив" или кто-то другой. Для нас сегодняшний матч – определенный момент для анализа, который необходимо провести.

Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, которые создали сегодня классную атмосферу и поддерживали команду до конца. Я уверен, что в плей-офф будет только лучше. А мы со своей стороны все отдадим, чтобы подарить людям положительные эмоции. Всем спасибо! С наступающим Новым годом!