Петерис Скудра: "Хотели агрессивно начать матч со "Спартаком", и нам это удалось"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после победы над "Спартаком" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что болельщики создали хорошую атмосферу на трибунах, которая помогла набрать три очка.

– Ребятам спасибо за игру, – цитирует официальный сайт "Торпедо" Скудру. – Сегодня был хороший накал. Я должен поблагодарить болельщиков за очень крутую атмосферу. Трибуны гнали нас вперед и помогали выстоять, когда это было необходимо: особенно вчетвером. А по игре: мы ничего не хотели особо менять по сравнению с прошлым поединком. Хотели агрессивно начать, и нам это удалось, забили хороший гол. Ну и в третьем периоде ребята молодцы, здорово сыграли по счету: плотно, с хорошим катанием и жесткой обороной. В концовке пришлось играть вчетвером против шестерых соперников, но ребята отлично сражались, и огромное спасибо им за эту игру. Едем дальше.