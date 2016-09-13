Первышин стал игроком "Кузни"

Новокузнецкий "Металлург" пополнил свой состав 31-летним защитником Андреем Первышиным, информирует официальный сайт клуба. В мае 2016 года хоккеист подписал контракт с "Трактором", однако в начале августа Первышин покинул расположение челябинского клуба. Контракт с Первышиным подписан на 2 сезона. Защитник уже присоединился к "Металлургу" и вместе с командой готовится к предстоящей выездной серии матчей.

На уровне КХЛ, помимо "Локомотива", "Авангарда", "Трактора" и "Ак Барса", ранее также выступал за СКА, ЦСКА и "Сочи". Причем сезон 2014/15 защитник в составе сочинского клуба начинал в качестве капитана команды. Всего в сильнейшей хоккейной лиге России за свою карьеру провел 713 матчей, набрал 184 (51+133) очка, при общем показателе полезности "+86".

Первышин, помимо того, что 4 раза становился чемпионом России, также в составе "Ак Барса" является серебряным призером, обладателем Кубка европейских чемпионов и Континентального кубка. По итогам сезона 2008/09 вместе с нападающим Сергеем Мозякиным был признан победителем в номинации "Джентльмен на льду". В составе юниорской сборной России становился бронзовым призером чемпионата мира.