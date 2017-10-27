Павел Зубов: "В "Сибирь" пришли ребята с разных миров. Надо объединить всех в одну галактику"

Главный тренер "Сибири" Павел Зубов в интервью "СЭ" отметил, что команда лишь временами показывает то, что он хочет. По словам наставника, тяжело держать линейку требований.

– Знаете, меня игра "Сибири" не удивляет. Я видел выставочные матчи с ЦСКА этим летом. Тогда было видно, что вы хотите, и сейчас ребята стараются это делать. То есть не стоило было ждать какой-то залихватской игры с самого начала.

– Но, к сожалению, команда лишь временами показывает то, что мы хотим. Получается, но не всегда. Тяжело держать линейку требований, когда каждый знает свое место на площадке и каждый понимает, за что именно он отвечает. Вы видели игру против рижского "Динамо"?

– Местами.

– Там был хороший пример, и мы его позже разбирали. Смотрим видео, там люди занимают не те позиции, о которых мы договаривались. Почему? В стрессовых ситуациях срабатывают старые навыки, которые давно заложены.

– Получается, что дело в старых навыках?

– Конечно. У нас много новых ребят, они пришли с разных миров, а нам надо все объединить в одну галактику. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Павла Зубова