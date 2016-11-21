Павел Дацюк: "Старались оберегать Шестеркина, но не всегда получалось"

Форвард СКА Павел Дацюк после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3) отметил: 20-летний вратарь питерцев Игорь Шестеркин понимает, что победы в таких играх даются нелегко, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Как поддерживали Шестеркина, на которого постоянно нападали игроки ЦСКА?

- Он уже достаточно опытный хоккеист. Побывал в сборной. Сам понимает, что в таких играх нелегко даются победы. Надо бороться на "пятаке". Старались его оберегать, но не всегда это получалось. Хотя сегодня наши защитники показали, что они готовы защищать вратаря. Зубарев и другие подрались и правильно сделали.

- Как оцените поведение Андронова?

- По какой шкале?

- По десятибалльной.

- Это игра, эмоции. Всякое бывает.