22:53 | ХОККЕЙ — КХЛ

Павел Дацюк: "Старались оберегать Шестеркина, но не всегда получалось"

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Форвард СКА Павел Дацюк после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3) отметил: 20-летний вратарь питерцев Игорь Шестеркин понимает, что победы в таких играх даются нелегко, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. СКА - ЦСКА - 6:3. Александр ДЕРГАЧЕВ (№92) против Михаила НАУМЕНКОВА.СКА - ЦСКА: Шестеркина в обиду не дали

- Как поддерживали Шестеркина, на которого постоянно нападали игроки ЦСКА?

- Он уже достаточно опытный хоккеист. Побывал в сборной. Сам понимает, что в таких играх нелегко даются победы. Надо бороться на "пятаке". Старались его оберегать, но не всегда это получалось. Хотя сегодня наши защитники показали, что они готовы защищать вратаря. Зубарев и другие подрались и правильно сделали.

- Как оцените поведение Андронова?

- По какой шкале?

- По десятибалльной.

- Это игра, эмоции. Всякое бывает. 

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