Павел Дацюк: "СКА не думал о победе в регулярном чемпионате КХЛ"

Капитан СКА Павел Дацюк подчеркнул, что команда не думала о победе в регулярном чемпионате КХЛ. По его словам, армейцы были сосредоточены на подготовке к плей-офф.

- Это ваш дебют в плей-офф КХЛ. Волнуетесь? - вопрос Дацюку.

- На самом деле, сколько бы ты матчей ни сыграл, когда шар начинает катиться - эмоции прибавляются. Много говорили об этом в раздевалке. Но когда встанешь на лед, будет сброшена шайба - все эмоции уйдут. Останется только борьба характеров.

- Расстроились, что не получилось выиграть регулярку?

- Об этом не думали, все настраивались на плей-офф. Здорово, что последним соперником было "Торпедо". Они боевитая команда, играют в хороший хоккей. Здорово нас подготовили.

- Что скажете о "Витязе"?

- Судя по последним результатам - хорошая команда. У них много побед, быстро играют на контратаках, есть мастера, которые могут забить.

- В первую очередь Афиногенов?

- Бывает, что исход матча решают игроки, но чаще всего это команда.

- Как будете обходиться без Плотникова и Войнова?

- Это потеря для нас, но у СКА длинный состав. Каждый будет готовиться. (Сергей ЯРЕМЕНКО)