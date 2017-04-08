Патрик Херсли: "Не помню, чтобы раньше рвал сетку ворот"

Защитник СКА Патрик Херсли после победы над магнитогорским "Металлургом" (5:4) в гостевом первом матче финала Кубка Гагарина подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом в его игре мало что изменилось. Также, по словам Херсли, он сначала начал заниматься, действительно ли забил гол, когда после его броска шайба прорвала сетку ворот, передает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Не припоминаю, чтобы когда-нибудь рвал сетку ворот прежде, – подчеркнул Херсли. – В самом эпизоде – подумал, что вроде бы забил. Но так как шайба ушла влево от ворот – стал сомневаться. Но так как парни начали праздновать – понял, что все в порядке.

С Мозякиным надо играть так, как играешь против лучших хоккеистов. Нельзя проигрывать им борьбу, нужно играть максимально плотно, работать на износ и быть готовым ко всему.

Ничего особенного в моей игре не изменилось по сравнению с тем же прошлым годом, когда я играл мало. Просто стал получать много игрового времени, за счет чего набрал неплохую форму.

Да, я согласен с тем, что у нас очень мощная атака. Но, кроме этого, у нас и вратари отличные, и защита сильная. У нас в целом хорошая команда, с какой стороны ни глянь.