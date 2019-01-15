Как и предполагал "СЭ", французский защитник Йоанн Овитю покинул "Сочи", информирует пресс-служба клуба. Игрок выступал в составе "леопардов" с лета 2018 года.

Сообщается, что контракт расторгнут по соглашению сторон.

- Руководство и тренерский штаб желают игроку удачи в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Легионер провел в регулярном чемпионате КХЛ 25 матчей, набрав 6 (2+4) очков при показателе полезности "+2".

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