Как и предполагал "СЭ", французский защитник Йоанн Овитю покинул "Сочи", информирует пресс-служба клуба. Игрок выступал в составе "леопардов" с лета 2018 года.
Сообщается, что контракт расторгнут по соглашению сторон.
- Руководство и тренерский штаб желают игроку удачи в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Легионер провел в регулярном чемпионате КХЛ 25 матчей, набрав 6 (2+4) очков при показателе полезности "+2".
Дополнительная информация
http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Joann-Ovitju-pokinul-Sochi-8202
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