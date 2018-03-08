Оскар Осала: "Если играем четыре матча за пять дней, то это тяжело для всех и здесь нет никаких оправданий"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Оскар Осала после четвертого матча серии четвертьфинала Восточной конференции плей-офф КХЛ против "Автомобилиста" (1:2) рассказал о характере командных ошибок и о том, как меняется его игра в центре и на краю.

– Была тяжелая игра, у нас было достаточно голевых моментов, чтобы победить, но голкипер Якуб Коварж сыграл очень хорошо, как и вся его команда в целом. У них есть прекрасный игрок – Франсис Паре, который забивает голы в важных ситуациях.

– "Металлург" проигрывает во всех четырех матчах проигрывает первые периоды. Что следует поменять дабы прервать эту тенденцию?

– Я не знаю. Мы с каждым разом стараемся выходить на лед более подготовленными, но соперник совсем нас на чуть-чуть оказывается лучше в стартовом периоде. Нам точно нужно это исправлять.

– Что необходимо исправить, для того чтобы победить в следующей игре в Екатеринбурге?

– Возможно, совершать меньше ошибок. Мы теряем множество шайб, надо аккуратнее действовать на синих линиях как в зоне атаки, так и в зоне обороны. Чуть агрессивнее действовать в форчекинге – больше давить на их защитников.

– В этой серии, как и в сезоне, вы действуете на краю и в центре. На какой позиции у вас лучше получается играть?

– Я не знаю. Мне нравится играть на обоих позициях, но сейчас играть в центре интереснее, потому что это новый вызов. Я неплохо катаюсь и могу больше использовать это качество. Также прекрасно играть на краю. Здесь больше агрессии, требуется больше биться за шайбу за воротами и на пятачке.

– Четыре игры за пять дней. Насколько это тяжело?

– Это тяжело для всех. Здесь нет никаких оправданий. (Юрий ШИРИНКИН)