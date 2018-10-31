Оскар Бартулис: "Простите меня, я вынужден вернуться в Латвию"

Защитник Оскар Бартулис объяснил, что повлияло на уход из "Трактора", сообщает пресс-служба челябинской команды. 31-летний хоккеист столкнулся с семейными проблемами, поэтому вынужден вернуться в Латвию.

- Выражаю искреннюю благодарность и в то же время хочу принести свои извинения руководству и болельщикам "Трактора", - цитирует Бартулиса пресс-служба челябинской команды. - Так сложились семейные обстоятельства, что мне срочно необходимо вернуться в Латвию. Я должен был играть уже в ближайшем матче в Астане, но, к сожалению, мне так и не удалось сыграть за этот отличный клуб и порадовать его поклонников. Удачи "Трактору", его атмосфера надолго останется со мной.

31-летний латвиец выступал в КХЛ с сезона-2012/13. Ранее он защищал цвета "Барыса", "Адмирала​", "Салавата Юлаева". Бартулис провел 320 матчей в лиге, забросил 17 шайб и отдал 51 результативную передачу. В прошлом сезоне Бартулис сыграл 46 матчей и сделал 6 результативных передач.