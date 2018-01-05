Олег Знарок: "СКА еще не готов на 100 процентов"

Главный тренер СКА Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора" (6:2) отметил, что его команде было тяжело входить в игру. Специалист также добавил, что питерцы рады начать новый год с победы.

– Рады, что начали новый год с победы, – цитирует пресс-служба челябинцев Знарка. – Что-то получалось, что-то нет. Мы знали, что "Трактор" уже сыграл одну игру. Немного потяжелее было нам войти в игру. Рады, что победили. Двигаемся дальше.

- Не удалось большинство реализовать в этой встрече. В чем причина? И насколько команда физически готова после паузы?

- У нас ребята отдохнули. Было, как никогда в этом году, четыре выходных дня. По движению вроде неплохо, но я не думаю, что мы готовы на 100 процентов.