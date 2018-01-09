Олег Знарок: "Счет в матче против "Куньлуня" мог быть намного больше"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Куньлунем" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что у армейцев были проблемы с реализацией моментов. Он также добавил, что защитник Давид Рундблад выбыл на неопределенный срок.

Отметим, что в этой встрече СКА нанес по воротам "Куньлуня" 49 бросков, а соперник – 22.

– Вратарь соперников играл неплохо, – сказал Знарок. – У нас было много моментов, но реализация сегодня страдала. Счет мог быть намного больше.

– Есть информация, что Андрей Зубарев уже залечил травму и может сыграть в следующем матче. Это правда? И что с Рундбладом?

– У Рундблада микротравма. Не знаю, как надолго он выбыл. Когда будет готов – сыграет. А Андрей действительно уже готов выйти на лед. (Сергей ЯРЕМЕНКО)