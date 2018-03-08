Олег Знарок: "Если вы не удостоены в Череповце картинку нормальную подготовить, мы тут причем?"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Северсталью" (2:0) в четвертом матче серии плей-офф КХЛ (4-0) отказался комментировать спорный эпизод из прошлой встречи с череповчанами, сославшись на низкое качество телевизионной картинки. Также специалист остался доволен переводом Вадима Шипачева на край атаки.
– Мы вышли в следующий круг и довольны этим, – передает официальный сайт "Северстали" слова Знарка.
– Как команда проведет время до начала следующей серии?
– Пока не знаю, мы не готовились к тому, что сегодня победим. Сейчас будем решать сколько отдыхать и когда собираться.
– Чем обусловлено нахождение в первом звене двух центральных нападающих Коскиранты и Шипачева?
– Хотели посмотреть, как Вадим будет играть с краю. Получилось неплохо.
– СКА был посильнее в этой серии, но не думаете, что такие судейские скандалы в первую очередь подставляют Петербург.
– Какие скандалы? Я не хочу дискутировать на эту тему. Всегда говорят, что СКА плохой. Все обсуждают офсайд в третьем матче? Если вы не удостоены здесь картинку нормальную подготовить, мы тут причем? Получается, что дворец спорта должен обеспечить нормальную аппаратуру. Это ваши проблемы, не мои.
– Что скажете по удалению Белова?
– Будем наказывать игрока. Я еще не смотрел момент. Я не думаю, что он хотел.
– Какие виды наказаний есть в СКА?
– У нас свои наказания. Я же не буду это с вами обсуждать.
Garry1979
Знарок всегда очень красиво отвечает: просто не отвечает)))
23:18 8 марта