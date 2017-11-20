Олег Пиганович: "Не сказал бы, что ЦСКА – это другой мир"

Нападающий "Нефтехимика" Олег Пиганович после поражения от ЦСКА (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что армейцы такой же соперник, как и остальные команды, и с ними можно бороться.

– Чувствуется ли, что ЦСКА – это другой мир по сравнению почти со всеми командами Восточной конференции?

– Я бы не сказал, что ЦСКА – это другой мир, – цитирует "Бизнес Online" Пигановича. – Можно играть и биться с каждой командой. Конечно, нельзя сказать, что сегодня была равная игра, ЦСКА чуть-чуть нас поддавливал. Но у нас была своя система.