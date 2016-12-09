Новотны вернулся в "Трактор"

Нападающий Иржи Новотны подписал контракт с "Трактором", информирует пресс-служба челябинцев. Соглашение с форвардом рассчитано до конца текущего сезона. О финансовых подробностях сделки не сообщается.

За "Трактор" 33-летний чех будет выступать под 66-м номером. Напомним, в минувшем году нападающий подписывал контракт с клубом, но был отчислен, не проведя за челябинцев ни одного матча.