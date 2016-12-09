Новотны вернулся в "Трактор"

Нападающий Иржи Новотны подписал контракт с "Трактором", информирует пресс-служба челябинцев. Соглашение с форвардом рассчитано до конца текущего сезона. О финансовых подробностях сделки не сообщается.
За "Трактор" 33-летний чех будет выступать под 66-м номером. Напомним, в минувшем году нападающий подписывал контракт с клубом, но был отчислен, не проведя за челябинцев ни одного матча.
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Почему отчислен? Что за бред? У него болезнь была (мононуклеоз) и он пошел на встречу руководству и расторг контракт, чтобы нормально вылечиться.
14:15