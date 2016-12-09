13:51 | ХОККЕЙ — КХЛ

Новотны вернулся в "Трактор"

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Нападающий Иржи Новотны подписал контракт с "Трактором", информирует пресс-служба челябинцев. Соглашение с форвардом рассчитано до конца текущего сезона. О финансовых подробностях сделки не сообщается.

За "Трактор" 33-летний чех будет выступать под 66-м номером. Напомним, в минувшем году нападающий подписывал контракт с клубом, но был отчислен, не проведя за челябинцев ни одного матча.

Дополнительная информация

http://hctraktor.org/media/news/?id=17184

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Czechplayer

Почему отчислен? Что за бред? У него болезнь была (мононуклеоз) и он пошел на встречу руководству и расторг контракт, чтобы нормально вылечиться.

14:15

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ