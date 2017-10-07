Николай Стасенко: "Было приятно увидеть столько болельщиков "Северстали", это придает нам сил"

Защитник "Северстали" Николай Стасенко после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" (2:1 ОТ) отметил, что встреча получилось трудной. Хоккеист также добавил, что его команде удалось победить за счет выполнению тренерских установок.

– Сегодня получился трудный матч, – цитирует клубная пресс-служба Стасенко. – Нам нужна была только победа после этих поражений. Поэтому все особенно старались, выполняли задание на игру. Победа была командной, трудовой и тяжелой.

Сегодня было особенно приятно играть. Мы вышли на раскатку и увидели пол сектора наших болельщиков. Это нам придает сил. Спасибо им большое.

Серия в целом получилась трудной. К сожалению, только одна победа. Но команда старалась и билась в каждом матче. Где-то нам не повезло, где-то были ошибки. Однако, все работали и старались.