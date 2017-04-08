Николай Прохоркин: "После приема Осалы затуманило голову"

Нападающий СКА Николай Прохоркин после победы над магнитогорским "Металлургом" (5:4) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина рассказал о своих ощущениях после силового приема Оскара Осалы, после которого финн был удален до конца игры, передает из Магнитогорска корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Что произошло в эпизоде с удалением Осалы?

– В нос он мне попал. Затуманило голову, но отсиделся – потом нормально все было. Вот отметина на носу – от его удара.

– Ваш гол просматривали на предмет помехи вратарю.

– Я не знаю, что там было. На кубе не показывали, повтор мы не смотрели. Вроде все чисто там было.

– Удаление Ковальчука было зеркальным?

– Думаю, да. Если бы Осале дали 2+10, то и Илье выписали бы такой же штраф. Похожий был момент, и судьи решили идти до конца.

– Как вы считаете, вся серия будет такой результативной?

– Не знаю. Сегодня было много удалений, и шайбы посыпались.

– Как вам игралось против тройки Коваржа?

– Интересно играют. Хороший хоккей, комбинационный. С ними всегда интересно играть.

– Сложнее, чем было с "Локомотивом"?

– Это две разных команды, два разных стиля. Сложно сравнить, с кем сложнее.

– Предыдущие соперники "Магнитки" говорили, что в "Металлурге", кроме звена Коваржа, играть некому.

– Да нет, это неправда. Одно звено если у них держать – в остальных-то тоже хорошие ребята. Они просто по-другому чуть играют. Все привыкли, что первая тройка набирает много очков, а остальные остаются в тени. А в плей-офф все по-другому. Ребята, которые в тени, тащат на себе команду.

– Перерыв сказался на первом периоде?

– Да нет. Мы сыграли товарищескую игру в Петербурге, так что нормально все было в физическом плане.