Николай Кулемин: "Готов вести "Металлург" к победам!"

Нападающий "Металлурга" Николай Кулемин выразил благодарность НХЛ и болельщикам, которые поддерживали его во время выступлений в этой лиге. Он также заявил, что готов вести магнитогорский клуб к победам.

- Дорогие друзья, подписчики, болельщики, наконец я могу подтвердить все слухи о моем переходе в лигу КХЛ в команду "Металлург" Магнитогорск. В тоже время я бы хотел выразить огромную благодарность лиге НХЛ в целом, и таким организациям как "Торонто Мэйпл Ливз" и "Нью-Йорк Айлендерс", в которых в общей сложности я провел 10 сезонов. Это длинный срок, и мне и моей семье было сложно принять решение. Но я его сделал в пользу Родной Команды! И теперь я готов вести команду к победам! Отдельное спасибо фанатам и болельщикам, которые такое долгое время поддерживали и поддерживают меня за океаном и в России! - написал Кулемин в своем Инстаграме.