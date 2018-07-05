Николай Кулемин: "Готов вести "Металлург" к победам!"

Нападающий "Металлурга" Николай Кулемин выразил благодарность НХЛ и болельщикам, которые поддерживали его во время выступлений в этой лиге. Он также заявил, что готов вести магнитогорский клуб к победам.
- Дорогие друзья, подписчики, болельщики, наконец я могу подтвердить все слухи о моем переходе в лигу КХЛ в команду "Металлург" Магнитогорск. В тоже время я бы хотел выразить огромную благодарность лиге НХЛ в целом, и таким организациям как "Торонто Мэйпл Ливз" и "Нью-Йорк Айлендерс", в которых в общей сложности я провел 10 сезонов. Это длинный срок, и мне и моей семье было сложно принять решение. Но я его сделал в пользу Родной Команды! И теперь я готов вести команду к победам! Отдельное спасибо фанатам и болельщикам, которые такое долгое время поддерживали и поддерживают меня за океаном и в России! - написал Кулемин в своем Инстаграме.
Дорогие друзья, подписчики, болельщики, наконец я могу подтвердить все слухи о моем переходе в лигу КХЛ в команду "Металлург" Магнитогорск. В тоже время я бы хотел выразить огромную благодарность лиге НХЛ в целом, и таким организациям как "Торонто Мэйпл Лифз" и "Нью Йорк Айлендерс" , в которых в общей сложности я провел 10 сезонов. Это длинный срок, и мне и моей семье было сложно принять решение. Но я его сделал в пользу Родной Команды! И теперь я готов вести команду к победам! 👊🏻Отдельное спасибо фанатам и болельщикам , которые такое долгое время поддерживали и поддерживают меня за океаном и в России! Dear friends, followers and fans , I am officially moving to a KHL league and is proud to be a player of “Metallurg” Magnitogorsk hockey team. The same time i would like to say thank you for an amazing 10 years that i’ve played in NHL and such organizations as “Toronto Maple Leafs” and “New York Islanders”. And also i would like to say huge “thank you” to the fans , who is supporting me through all this years! To be continued 💪🏻
С 2008 года Кулемин выступал в НХЛ, где в общей сложности провел 10 сезонов – 6 и 4, соответственно, за "Торонто" и "Айлендерс". За это время в НХЛ 31-летний форвард отыграл 669 матчей в чемпионате и 25 в плей-офф. В его активе 274 (121+153) очка в регулярке и 7 (2+5) очков в розыгрыше Кубка Стэнли.