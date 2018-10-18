Николай Цулыгин: "Возможно, будем оспаривать решения судей"

Главный тренер "Салавата Юлаева" отметил, что не имеет претензий к своей команде после игры с "Ак Барсом" (1:3), но недоволен судейством.

- Была хорошая боевая игра. Не могу упрекнуть ребят в чем-то. Была самоотдача. Боролись и бились. Не смогли забить, - сказал Цулыгин.

- Ткачев не набирает очков восемь матчей подряд. Что с ним?

- У Ткачева нет никакой проблемы. Надо пережить этот период. Он будет набирать очки.

- Как вам судейство? Может будете оспаривать какие-то моменты?

- Может быть будем оспаривать решения судей. Какие? Посмотрим. (Артур Еникеев)