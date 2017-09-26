Николас Шаус: "На Будкина после удара Захарчука тяжело было смотреть"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Николас Шаус после поражения от "Ак Барса" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что соперник играл "грязно". Хоккеист заявил, что на Александра Будкина было тяжело смотреть после силового приема Степана Захарчука.

– Много сил мы потратили во втором и третьем периодах, – сказал Шаус. – Было достаточно тяжело у своих ворот, но несмотря на это, продолжали создавать свои моменты в атаке чтобы выиграть.

– Считаете ли вы, что казанцы слишком грязно?

– Наверное, да. Сегодня силовые приемы были с обеих сторон, но я предположу, что тренеры будут смотреть каждый момент. Жаль, что так случилось. Я надеюсь, что с ребятами все будет хорошо, и они скоро вернутся на лед.

– Тяжело было доигрывать матч в пять защитников?

– Да, это конечно тяжело. Повторюсь, что надеюсь на скорейшее их возвращение. Нам нужно делать шаг вперед, ведь остальным игрокам в составе надо проявлять лучшие свои качества.

– Прокомментируйте эпизод с Будкиным.

– Я сам момент не успел увидеть, но со стороны, уже после самого удара на него тяжело было смотреть. Желаю ему, чтобы все с ним было хорошо. (Юрий ШИРИНКИН)

Фото дня. Лужа крови на матче "Магнитки" и "Ак Барса" //

Захарчук разбил лицо Будкину силовым приемом. Видео