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03:36 | Хоккей — КХЛ

Никита Трямкин: "Почти всегда именно я оставался лишним в "Ванкувере", поэтому вернулся в КХЛ"


Российский великан из "Автомобилиста" Никита Трямкин в интервью "СЭ" отметил, что вернулся в КХЛ, так как в "Ванкувере" много раз оставался лишним. Также он считает, что новичку "Кэнакс" Николаю Голдобину​ нужно давать больше игрового времени.

– Общался летом с Дежарденом, и он сказал, что Голдобину надо повзрослеть.

– Блин, я, конечно, не тренер, но, по-моему, Коле надо давать играть. Он маленький, юркий, у него с руками порядок, и он умеет забивать голы. Вон, в первом же матче забил, и его после этого на десять минут посадили. И что это? Где логика? Тем более что команда сезон доигрывала. Потом "Аризоне" забивает – его опять сажают. Он забивает в Эдмонтоне в последней игре – мы вместе забиваем, выходили фактически в одном звене, потому что в три играли – его снова садят. Если человек не будет играть – как он повзрослеет? Как вы поймете, что он может играть?

– Вы по этой же причине вернулись?

– Я много раз оставался лишним. Да даже не много – почти всегда именно я. И не понимал почему. Провожу хорошую игру, и минут за пять-семь до конца меня сажают на лавку без объяснения причин. Маленько странно было. (Игорь ЕРОНКО)

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