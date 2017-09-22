Никита Пивцакин: "Играть нужно было с самого начала, а не только со второго периода"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Никита Пивцакин после поражения от "Салавата Юлаева" (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команде нужно было с самого начала включаться в игру. Он также добавил, что теперь "Магнитке" нужно настраиваться на следующую встречу с "Сочи".

– Хороший был матч, проигрывали, но потом взяли игру в свои руки, получилось ее "вытащить", сравняли счет, но потом быстро пропустили гол. Совсем неудачно, – сказал Пивцакин.

– Первая половина осталась за "Салаватом". Почему так произошло и за счет чего получилось перехватить инициативу?

– Да, они контролировали игру, но потом мы собрались. Надо было с самого начала играть. Играли как должны были играть.

– Насколько ваша шайба повлияла на ход матча?

– Приятно забивать, но мы сегодня проиграли. Жалко, но мы будем настраиваться на следующие игры.

– Две шайбы из трех забили сегодня защитники. Почему так получилось?

– Бросают защитники, нападающие перекрывают ворота, и шайба залетает. Сегодня так сложилось. Может быть, завтра забьют нападающие.

– Почему сегодня решили подключиться к атаке как в сегодняшней вашей шайбе? Насколько часто так делали в том же ЦСКА?

– В ЦСКА не часто делал. Так получилось, что в средней зоне шайбу отобрал, никого из партнеров не было, я пошел вперед и получилось так, что остался за воротами, потом шайбу прокинули, и я поехал на пятак. Вышел хороший бросок, и я подставил.

– Что нужно сделать, чтобы обыграть "Сочи" в следующем матче?

– Сейчас нужно отдохнуть и настраиваться, играть не как в начале матча, а как мы играли второй период.

– Что все-таки случилось в четвертой шайбе? Ошибка на смене?

– Не знаю. Надо будет посмотреть видео. Я был на поле... Может быть, моя ошибка вышла. (Юрий ШИРИНКИН)