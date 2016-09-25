03:27 25 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Никита Никитин: "В первом периоде матча с "Кузней" сидел как в тумане"

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Защитник "Авангарда" Никита Никитин в интервью клубной пресс-службе выразил удовлетворение своей игрой в первом матче после возвращения в Омск. "Ястребы" обыграли на своем льду новокузнецкий "Металлург" (4:2). При этом хоккеист признал, что пока не набрал оптимальную форму.

– С первым матчем, с первыми набранными очками. Какие впечатления от игры?

– Впечатления положительные – команда выиграла, очки тоже хорошо. Чувствовалось, что немного не хватает игровой практики, давно не играл. Ребята помогают, вкатился, все нормально.

– Окунулись в те времена, когда играли раньше за "Авангард"?

– В первом периоде сидел как в тумане. Даже не слышал, что говорят ребята, смотрел по сторонам.

– Впереди непростые матчи с играющими командами. Как надо готовиться, что основное?

– Я не видел, как играют "Магнитка", Уфа, "Трактор" и "Сибирь". Надо просто настраиваться на хорошую, боевую игру.

Дополнительная информация

http://www.hawk.ru/news/23207/

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