Никита Квартальнов: "ЦСКА не смог забить "Куньлуню" больше из-за хорошей игры вратаря"

Нападающий ЦСКА Никита Квартальнов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Красной Звездой Куньлунь" (3:0) высоко оценил игру вратаря соперника. По его словам, команда из Поднебесной обладает сильным подбором игроков.

- Вы сегодня открыли счет в матче, причем эта шайба стала для вас первой в сезоне. Расскажите, как удалось забить.

- Шайба отлетела от вратаря и я ее добил. Обычная, рабочая шайба. Конечно, мне приятно, потому я не так часто забиваю. Это придало мне дополнительные положительные эмоции. Да и в целом, я доволен нашей игрой. Мы взяли три очка, все ребята молодцы.

- Какая шайба за ЦСКА для вас особенно ценная?

- Наверное, первая. Это было два года назад.

- ЦСКА начал матч агрессивно, много атаковал. Тренер просил забить пораньше?

- Мы всегда играем так, чтобы оказывать давление на соперника, поэтому выходили, как на обычный матч.

- Даже при такой активной игре вашей команде в двух периодах удалось забросить только одну шайбу.

- Не получилось забить побольше, потому что вратарь "Куньлунь" хорошо играл.

- Перед матчем болельщики на форумах обсуждали, с каким разгромным счетом вы обыграете этого соперника.

- Мы уважаем все клубы и если вы заметили, у них практически нет в команде китайцев, а играют в основном легионеры. Это очень сильный и опытный коллектив. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)