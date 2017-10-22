"Нефтехимик" выиграл у "Автомобилиста"

"Нефтехимик" переиграл "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижнекамская команда отправила в ворота соперника две безответные шайбы.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Пиганович - 4 (бол., Сергеев), 39:18 - 1:0. Куликов - 3 (мен., п.в.), 59:41 - 2:0.

Вратари: Ежов - Коварж (58:13 - 59:22, 59:28).

Штраф: 6 - 14.

Броски: 36 (11+20+5) - 22 (9+6+7).

Судьи: Одиньш, Соин.

22 октября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".