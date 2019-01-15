"Не опустили руки и собрались". Уланов - о победе "Спартака" над "Барысом"

Тренер "Спартака" Игорь Уланов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" (5:4) заявил, что его команда не опустила руки после трех подряд пропущенных шайб.

- Интересный хоккей сегодня получился, такой своеобразный, - приводит слова Уланова официальный сайт "Барыса". - Конечно же, надо отдать должное ребятам за их характер. Не сломались, не опустили руки, вовремя собрались. После трех пропущенных голов в первом же периоде вернулись в игру, второй период выиграли.

Это говорит о том, что характер у ребят приличный. Конечно, рады, что выиграли. Довольно интересно играть с "Барысом", это матерая команда, много опытных и талантливых хоккеистов.

"Спартак" занимает 6-е место в Западной конференции, имея в активе 56 очков.

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