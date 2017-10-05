"Настоящее фиаско" в матче "Динамо" - "Барыс". Видео

Минское "Динамо" в своем официальном Твиттере опубликовало забавный момент с матча регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" (3:2 Б). Нападающий гостей Талгат Жайлауов хотел как можно быстрее покинуть штрафной бокс, однако на выходе клюшка зацепилась за борт, и хоккеист рухнул на лед.
"Вы еще не видели, как выглядит настоящее фиаско!" – говорится в сообщении.
Вы еще не видели, как выглядит настоящее фиаско! @khl @AstanaBarys pic.twitter.com/wW1IjQj4sL– ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 4 октября 2017 г.
Материалы других СМИ