"Настоящее фиаско" в матче "Динамо" - "Барыс". Видео

Минское "Динамо" в своем официальном Твиттере опубликовало забавный момент с матча регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" (3:2 Б). Нападающий гостей Талгат Жайлауов хотел как можно быстрее покинуть штрафной бокс, однако на выходе клюшка зацепилась за борт, и хоккеист рухнул на лед.

"Вы еще не видели, как выглядит настоящее фиаско!" – говорится в сообщении.