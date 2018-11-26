"Наконец-то. Столько моментов, стараешься, лезешь..." Лукоянов – о своей шайбе

Форвард "Ак Барса" Артем Лукоянов, забивший первый гол в ворота "Нефтехимика" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ, отметил положительный настрой команды после победной выездной серии.

– Хорошая выездная серия у нас была, – сказал Лукоянов. – Мы встречались с непростыми соперниками, все матчи выиграли. Это нам помогло. Мы на этой волне вышли на игру с принципиальным противником дома. Хотелось показать хороший хоккей и победить. Сегодня надежно сыграл Гарипов, жаль, что "сухарь" не удалось удержать. Все бились и старались.

– Ваш гол все решил?

– (Улыбается.) Наконец-то. Столько моментов, стараешься, лезешь... Она когда-нибудь должна была зайти. Не без удачи залетела и придала нам сил и уверенности.

– В концовке было нервно или все под контролем?

– Счет 2:0 – очень опасный. Его никто не любит. С него очень легко отыграться. Одна шайба, пара минут – это всегда тревожно. Эмиль (Гарипов) выручил, Глухов забил! (Артур Еникеев)​