Мозякин установил личный рекорд результативности

Оформив дубль в матче регулярного чемпионата против московского "Динамо", нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин довел число набранных очков в нынешнем сезоне до 77. Форвард "Магнитки" установил новый личный рекорд результативности. На его счету теперь 40 голов и 37 результативных передач. Дважды (в сезонах-2008/09 и 2012/13) Мозякин останавливался на отметке 76 очков. Рекорд КХЛ принадлежит Александру Радулову, поучаствовавшему в 80 результативных атаках "Салавата Юлаева" в сезоне-2010/11. (Кирилл БУРДАКОВ)