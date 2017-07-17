Мозякин получил золотую именную клюшку

Капитан магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин получил в подарок золотую именную клюшку от металлургического комбината, информирует пресс-служба "Магнитки".
Она является точной копией игровой клюшки форварда. На ней выгравированы отметки о первом, а далее о каждом сотом набранном очке Мозякина, вплоть до тысячного.
В минувшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром российского хоккея. Он стал первым, кто набрал более 1000 очков за карьеру.
В Магнитогорске состоялось празднование Дня металлурга, в этом году дополнительно отмеченное датой 85-летия Магнитогорского металлургического комбината. Во время праздничных торжеств прошло и вручение хоккейным "сталеварам" серебряных медалей чемпионата России. На церемонию приехали Владислав Третьяк, Дмитрий Курбатов и уже легендарный воспитанник магнитогорского хоккея, двукратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли – Евгений Малкин. После официальной наградной части настало время сюрпризов: фантастические показатели Сергея Мозякина (1000 очков в чемпионатах России) были отмечены не только аплодисментами в честь великого Мастера, но и памятным подарком от Магнитогорского металлургического комбината – настоящей золотой клюшкой! Вручал клюшку лично Председатель совета директоров ПАО "ММК", Президент ХК "Металлург" Виктор Рашников. Клюшка является точной копией настоящей игровой клюшки Сергея Мозякина, на ней имеется памятная надпись, а вдоль черенка – отметки о первом, а далее о каждом сотом набранном очке Сергея (дата и команда-соперник), вплоть до тысячного. Все подробности – на нашем сайте!