Мозякин получил золотую именную клюшку

Капитан магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин получил в подарок золотую именную клюшку от металлургического комбината, информирует пресс-служба "Магнитки".

Она является точной копией игровой клюшки форварда. На ней выгравированы отметки о первом, а далее о каждом сотом набранном очке Мозякина, вплоть до тысячного.

В минувшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром российского хоккея. Он стал первым, кто набрал более 1000 очков за карьеру.