Московское "Динамо" на выезде переиграло "Йокерит"

Московское "Динамо" нанесло поражение финскому "Йокериту" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч, который состоялся в Хельсинки, завершился победой "Динамо" со счетом 2:1. Команда Сергея Орешкина выиграла во второй раз кряду, а "Йокерит" проиграл в пятый раз в последних шести матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) – "Динамо" (Москва) – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Карсумс – 3 (бол., Цветков, Миронов), 30:21 – 0:1. Федоров – 2, 30:27 – 0:2. Анттила – 2 (Хишон, Яакола), 45:02 – 1:2.

Вратари: Запольски (58:42) – Еременко.

Штраф: 10 – 4.

Броски: 20 (2+8+10) – 17 (6+7+4).

Судьи: Ансонс, Раводин.

5 октября. Хельсинки. Hartwall Arena.