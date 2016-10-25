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Мисхат Фахрутдинов: "Амур" проиграл "Адмиралу" из-за индивидуальных ошибок

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Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Адмирала" (1:2) заявил, что перед началом игры в воздухе витало ощущение дерби. По словам специалиста, причиной поражения стали индивидуальные ошибки его игроков.

– В третьем периоде мы совершили две роковые ошибки, которые привели к взятиям ворот, - приводит пресс-служба "Адмирала" слова Фахрутдинова. - Мы знали, откуда ждать опасностей, но, тем не менее, индивидуально игроки в эпизодах не справились. Поэтому и проиграли. Пред началом встречи в воздухе витало ощущение дерби. Мы были мобилизованы и делали все возможное. Благодарю за поддержку болельщиков, приехавших во Владивосток нас поддержать.

Дополнительная информация

http://www.hcadmiral.ru/news/10153/

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