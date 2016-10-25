Мисхат Фахрутдинов: "Амур" проиграл "Адмиралу" из-за индивидуальных ошибок

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Адмирала" (1:2) заявил, что перед началом игры в воздухе витало ощущение дерби. По словам специалиста, причиной поражения стали индивидуальные ошибки его игроков.

– В третьем периоде мы совершили две роковые ошибки, которые привели к взятиям ворот, - приводит пресс-служба "Адмирала" слова Фахрутдинова. - Мы знали, откуда ждать опасностей, но, тем не менее, индивидуально игроки в эпизодах не справились. Поэтому и проиграли. Пред началом встречи в воздухе витало ощущение дерби. Мы были мобилизованы и делали все возможное. Благодарю за поддержку болельщиков, приехавших во Владивосток нас поддержать.