Минское "Динамо" в матче со "Спартаком" одержало первую победу в сезоне

Минское "Динамо" дома обыграло "Спартак" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. На шайбы Евгения Ковыршина, Куинтона Хаудена и Александра Павловича гости ответили точным броском Максима Трунева.
Для белорусской команды эта победа стала первой в сезоне. Красно-белые в пяти стартовых играх потерпели второе поражение.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Минск) - "Спартак" (Москва) - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Ковыршин - 1 (Пулккинен, Уиркош), 5:26 - 1:0. Трунев - 1 (Косов), 32:37 - 1:1. Хауден - 1 (Пулккинен, Уиркош), 50:39 - 2:1. Павлович - 1 (п.в., Волков), 59:37 - 3:1.
Вратари: Энрот - Гудачек (59:13 - 59:37).
Штраф: 8 - 8.
Броски: 18 (5+5+8) - 22 (5+9+8).
Судьи: Наумов, Сергеев.
12 сентября. Минск. "Минск-Арена".